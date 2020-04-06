Healthcare
April 6, 2020 / 7:22 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Innovaderma Says Reviewing Its Expectations For Full Year

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Innovaderma PLC:

* INNOVADERMA PLC - TRADING IN SECOND HALF OF YEAR WAS IN LINE WITH EXPECTATIONS

* INNOVADERMA PLC - COVID-19, AND UK GOVERNMENT’S LOCKDOWN MEASURES SAW A SUDDEN SHIFT IN CONSUMER BEHAVIOUR WHICH HAS SIGNIFICANTLY SLOWED SALES

* INNOVADERMA PLC - AS AT END OF MARCH, COMPANY HAD SUFFICIENT LEVELS OF CASH AND NO DEBT.

* INNOVADERMA PLC - BOARD IS REVIEWING ITS EXPECTATIONS FOR FULL YEAR AND CONTINUES TO MONITOR SITUATION CAREFULLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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