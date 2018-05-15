FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 15, 2018 / 10:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Inovalis Real Estate Investment Trust Qtrly AFFO Per Unit $0.24

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Inovalis Real Estate Investment Trust :

* INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ANNOUNCES Q1 2018 FINANCIAL RESULTS

* INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST QTRLY AFFO PER UNIT $0.24

* INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - QTRLY FFO PER UNIT $0.25

* INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - EFFECTIVE MAY 15, DAN ARGIROS REPLACES STÉPHANE AMINE AS CHAIRMAN

* INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - BOARD SIZE IS REDUCED TO SEVEN FULLY INDEPENDENT TRUSTEES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.