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Market News
March 28, 2018 / 12:15 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Inovalon Announces New Post Acute Care Services Agreement With Tenet Healthcare

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Inovalon Holdings Inc:

* INOVALON ANNOUNCES NEW POST ACUTE CARE SERVICES AGREEMENT WITH TENET HEALTHCARE

* ENTERS AGREEMENT WITH TENET HEALTHCARE TO PROVIDE DATA, ANALYTICS, AND TECHNOLOGY PLATFORMS WITHIN POST-ACUTE CARE SERVICES MARKET

* ‍VANTAGE SOLUTION IS BEING MADE AVAILABLE AS A MODULAR, CONFIGURABLE COMPONENT OF INOVALON ONE PLATFORM​

* ‍FOLLOWING PENDING ABILITY NETWORK DEAL, VANTAGE WILL BE MADE AVAILABLE AS AN APPLICATION WITHIN MYABILITY SOFTWARE PLATFORM​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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