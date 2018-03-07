BRIEF-Inovalon To Acquire ABILITY Network For ‍$1.2 Billion

March 7 (Reuters) - Inovalon Holdings Inc:
* INOVALON HOLDINGS - DEAL FOR AGGREGATE CONSIDERATION OF $1.2 BILLION IN CASH AND RESTRICTED STOCK
* TRANSACTION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO INOVALON’S NON-GAAP DILUTED NET INCOME PER SHARE IN 2018
* DEAL FOR $1.2 BILLION, COMPRISED OF $1.1 BILLION IN CASH AND $100 MILLION IN RESTRICTED INOVALON STOCK
* WILL FINANCE DEAL THROUGH 7.6 MILLION SHARES OF RESTRICTED EQUITY, CASH ON HAND, AND BORROWINGS FROM A NEW $980 MILLION TERM LOAN
* MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, INC. IS PROVIDING FINANCING COMMITMENT FOR ACQUISITION AND WILL LEAD FINANCING
* SEES 2018 DILUTED NET LOSS PER SHARE OF $0.03 TO NET INCOME PER SHARE OF $0.02
* SEES 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.36 TO $0.42
* INOVALON HOLDINGS - CO WILL CONTINUE TO HAVE STRONG LIQUIDITY WITH ABOUT $75 MILLION IN CASH, A PRO-FORMA NET DEBT TO ADJUSTED EBITDA RATIO OF ABOUT 4.1X AT YEAR-END 2018
* DEAL UNANIMOUSLY APPROVED BY INOVALON AND ABILITY BOARDS
* DEAL IS NOT SUBJECT TO A FINANCING CONTINGENCY OR APPROVAL BY CO’S STOCKHOLDERS
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.34 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: