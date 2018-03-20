FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
March 20, 2018 / 2:01 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Inovio Closes License And Collaboration Agreement With ApolloBio To Develop And Commercialize VGX-3100 In Greater China

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Inovio Pharmaceuticals Inc:

* INOVIO CLOSES LICENSE AND COLLABORATION AGREEMENT WITH APOLLOBIO TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE VGX-3100 IN GREATER CHINA

* INOVIO PHARMACEUTICALS - ‍APOLLOBIO, WHICH GARNERED REGULATORY & BOARD APPROVALS FOR DEAL , WILL IMMEDIATELY MAKE UPFRONT PAYMENT TO INOVIO OF $23 MILLION​

* INOVIO PHARMACEUTICALS INC - ‍DEAL HAS POTENTIAL FUTURE PAYMENTS UP TO $20 MILLION UPON MEETING CERTAIN MILESTONES​

* INOVIO PHARMACEUTICALS INC - ‍INOVIO IS ENTITLED TO RECEIVE DOUBLE-DIGIT TIERED ROYALTY PAYMENTS ON SALES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.