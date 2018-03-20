BRIEF-Inovio Closes License And Collaboration Agreement With ApolloBio To Develop And Commercialize VGX-3100 In Greater China

March 20 (Reuters) - Inovio Pharmaceuticals Inc:
* INOVIO CLOSES LICENSE AND COLLABORATION AGREEMENT WITH APOLLOBIO TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE VGX-3100 IN GREATER CHINA
* INOVIO PHARMACEUTICALS - APOLLOBIO, WHICH GARNERED REGULATORY & BOARD APPROVALS FOR DEAL , WILL IMMEDIATELY MAKE UPFRONT PAYMENT TO INOVIO OF $23 MILLION
* INOVIO PHARMACEUTICALS INC - DEAL HAS POTENTIAL FUTURE PAYMENTS UP TO $20 MILLION UPON MEETING CERTAIN MILESTONES
* INOVIO PHARMACEUTICALS INC - INOVIO IS ENTITLED TO RECEIVE DOUBLE-DIGIT TIERED ROYALTY PAYMENTS ON SALES Source text for Eikon: Further company coverage: