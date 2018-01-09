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January 9, 2018 / 1:25 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Inovio Pharmaceuticals, Parker Institute For Cancer Immunotherapy Establish Clinical Development Collaboration To Evaluate Novel Cancer Immunotherapy Combinations

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Inovio Pharmaceuticals Inc:

* INOVIO PHARMACEUTICALS AND THE PARKER INSTITUTE FOR CANCER IMMUNOTHERAPY ESTABLISH CLINICAL DEVELOPMENT COLLABORATION TO EVALUATE NOVEL CANCER IMMUNOTHERAPY COMBINATIONS

* INOVIO PHARMACEUTICALS - UNDER AGREEMENT, PARKER INSTITUTE WILL HAVE RESPONSIBILITY FOR CLINICAL STUDY EXECUTION

* INOVIO PHARMACEUTICALS - WILL PROVIDE FINANCIAL CONTRIBUTIONS IF CO‘S PRODUCT(S) STUDIED UNDER COLLABORATION REACHES INITIATION OF PHASE 3 STUDY Source text for Eikon: Further company coverage:

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