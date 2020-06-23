Healthcare
June 23, 2020 / 11:46 AM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Inovio Receives $71 Million Contract From U.S. Department Of Defense

1 Min Read

June 23 (Reuters) - Inovio Pharmaceuticals Inc:

* INOVIO RECEIVES $71 MILLION CONTRACT FROM U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE TO SCALE UP MANUFACTURE OF CELLECTRA® 3PSP SMART DEVICE AND PROCUREMENT OF CELLECTRA® 2000 FOR COVID-19 DNA VACCINE

* INOVIO PHARMACEUTICALS- GOVERNMENT TO SUPPORT SCALE-UP OF CO’S PROPRIETARY INTRADERMAL DNA DELIVERY DEVICE CELLECTRA 3PSP TO DELIVER CO’S COVID-19 VACCINE

* INOVIO PHARMACEUTICALS - TO REPORT ON INTERIM U.S. PHASE 1 CLINICAL TRIAL RESULTS IN LATE JUNE

* INOVIO PHARMACEUTICALS INC - PREPARING FOR U.S. PHASE 2/3 EFFICACY STUDY TO BEGIN THIS SUMMER Source text for Eikon: Further company coverage:

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