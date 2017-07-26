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BRIEF-Inside Secure H1 IFRS revenue falls to 14.7 million dollars
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July 26, 2017 / 4:21 PM / in 21 days

BRIEF-Inside Secure H1 IFRS revenue falls to 14.7 million dollars

1 Min Read

July 26 (Reuters) - Inside Secure SA :

* H1 IFRS REVENUE $14.7 MILLION VERSUS $27.7 MILLION YEAR AGO

* 2017 OBJECTIVE CONFIRMED: SECOND HALF OF THE YEAR TO SHOW STRONG SEQUENTIAL GROWTH ON CORE BUSINESS

* H1 IFRS NET LOSS $3.7 MILLION VERSUS LOSS OF $675,000 YEAR AGO

* H1 EBITDA FROM CONTINUING OPERATIONS $ 824,000 MILLION VERSUS $5.3 MILLION YEAR AGO

* H1 NET LOSS (IFRS) $3.7 MILLION VERSUS LOSS OF $675,000 YEAR AGO

* REITERATES INTENTION TO CONTINUE GROWING LICENSE REVENUE IN H2 2017

* SHOULD SUSTAIN THE PROFITABILITY OF ITS CORE SECURITY SOFTWARE AND TECHNOLOGY LICENSING BUSINESS ON A FULL-YEAR BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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