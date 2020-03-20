Healthcare
March 20, 2020 / 5:44 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Insimbi Industrial Says To Date Covid-19 Has Not Affected Group's Sales

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Insimbi Industrial Holdings Ltd:

* JSE: ISB - UPDATE ON IMPACT OF THE CORONOVIRUS (COVID-19) ON INSIMBI

* INSIMBI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - TO DATE COVID-19 HAS NOT AFFECTED GROUP’S SALES

* INSIMBI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - TO DATE COVID-19 HAS NOT AFFECTED GROUP’S SALES, AND GROUP HAS NOT EXPERIENCED ANY SIGNIFICANT OPERATIONAL DISRUPTIONS.

* INSIMBI INDUSTRIAL - TO DATE COVID-19 HAS NOT AFFECTED GROUP’S SALES, AND GROUP HAS NOT EXPERIENCED ANY SIGNIFICANT OPERATIONAL DISRUPTIONS

* INSIMBI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - APPROPRIATE CONTINGENCY PLANS ARE BEING DEVELOPED TO ADDRESS KNOWN POTENTIAL RISKS FROM VIRUS

* INSIMBI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - TO DATE COVID-19 HAS NOT AFFECTED GROUP’S SALES

* INSIMBI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - APPROPRIATE CONTINGENCY PLANS ARE BEING DEVELOPED TO ADDRESS KNOWN POTENTIAL RISKS. Source text for Eikon: Further company coverage:

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