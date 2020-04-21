BRIEF-Inspiration Health Says 15% Rev Growth To £17.8 Mln In FY

April 21 (Reuters) - Inspiration Healthcare Group PLC:
* INSPIRATION HEALTH - FINAL RESULTS
* INSPIRATION HEALTHCARE GROUP PLC - 15% REVENUE GROWTH TO £17.8M INCLUDING CONTRIBUTION FROM VIOMEDEX IN FY
* INSPIRATION HEALTHCARE GROUP PLC - 12% REVENUE GROWTH ON LIKE-FOR-LIKE BASIS IN FY
* INSPIRATION HEALTHCARE GROUP PLC - FY GROSS MARGIN IMPROVED FROM 45.5% TO 48.2%
* INSPIRATION HEALTHCARE GROUP PLC - FY PROFIT BEFORE TAX £1.1M (FY2019: £1.2M) AFTER EXCEPTIONAL ITEMS
* INSPIRATION HEALTHCARE GROUP - DEMAND FOR GROUP’S OWN BRANDED PRODUCTS IS LIKELY TO CONTINUE DURING PERIOD OF COVID-19 VIRUS OUTBREAK AND BEYOND
* INSPIRATION HEALTHCARE GROUP - EXPECT THAT INCREMENTAL INCREASE IN REVENUES WILL AT LEAST OFFSET ANY SHORT-TERM OPERATIONAL IMPACT
* INSPIRATION HEALTHCARE - STARTED CURRENT YEAR WELL & DESPITE UNCERTAINTIES EXPECT TO ACHIEVE STRONG REVENUE GROWTH Source text for Eikon: Further company coverage: