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April 23, 2018 / 10:56 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Inspire Medical Systems Inc Sees IPO Of 5.0 Mln Shares Of Common Stock

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Inspire Medical Systems Inc:

* INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC SEES IPO OF 5.0 MILLION SHARES OF COMMON STOCK TO BE PRICED BETWEEN $14.00 AND $16.00 PER SHARE - SEC FILING

* INSPIRE MEDICAL SYSTEMS SAYS INTENDS TO USE ABOUT $45 MILLION OF IPO PROCEEDS TO HIRE ADDITIONAL SALES AND MARKETING PERSONNEL

* INSPIRE MEDICAL SYSTEMS SAYS INTENDS TO USE ABOUT $8 MILLION OF IPO PROCEEDS TO FUND PRODUCT DEVELOPMENT AND RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES Source text: (bit.ly/2HnOhpB) Further company coverage:

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