BRIEF-Inspire Medical Systems Now Sees IPO Of 6.75 Mln Shares Of Common Stock Priced To Be Between $14 And $16 Per Share

May 2 (Reuters) - Inspire Medical Systems Inc:
* INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC NOW SEES IPO OF 6.75 MILLION SHARES OF COMMON STOCK PRICED TO BE BETWEEN $14.00 AND $16.00 PER SHARE - SEC FILING
* INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC SAYS HAD PREVIOUSLY EXPECTED IPO OF 5.0 MILLION SHARES OF COMMON STOCK PRICED TO BE BETWEEN $14 AND $16 PER SHARE
* INSPIRE MEDICAL SYSTEMS-TO USE ABOUT $65 MILLION OF IPO PROCEEDS TO HIRE ADDITIONAL SALES,MARKETING PERSONNEL,EXPAND MARKETING PROGRAMS IN U.S. AND IN EUROPE
* INSPIRE MEDICAL SYSTEMS SAYS INTENDS TO USE ABOUT $12 MILLION OF IPO PROCEEDS TO FUND PRODUCT DEVELOPMENT AND RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES Source text: [bit.ly/2HJTvMt] Further company coverage: