BRIEF-Inspire Medical Systems Sees Q1 2020 Revenue Up 31 Percent

April 13 (Reuters) - Inspire Medical Systems Inc:
* INSPIRE MEDICAL SYSTEMS - PRELIMINARY UNAUDITED Q1 REVENUE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $21.3 MILLION, A 31% INCREASE FROM $16.3 MILLION
* INSPIRE MEDICAL SYSTEMS - PRELIMINARY UNAUDITED Q1 U.S. REVENUE IS EXPECTED TO BE ABOUT $19.3 MILLION, UP 34% OVER CORRESPONDING PERIOD IN PRIOR YEAR
* SUBSTANTIALLY ALL OF OUR INSPIRE THERAPY PROCEDURES WERE POSTPONED BEGINNING IN SECOND WEEK OF MARCH
* AS OF MARCH 31, 2020, INSPIRE HAD APPROXIMATELY $142 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS
* WITHDRAWING ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED FULL YEAR 2020 FINANCIAL GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage: