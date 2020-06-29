Healthcare
June 29, 2020 / 7:03 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Insr Insurance Group: NFSA Considers Withdrawing License To Operate

1 Min Read

June 29 (Reuters) - Insr Insurance Group ASA:

* RECEIVED A NOTIFICATION WHERE NFSA CONSIDERS WITHDRAWING LICENSE TO OPERATE DUE TO UNRESOLVED RISK AND CONTROL ISSUES

* COMPANY IS IN PROCESS OF IMPLEMENTING A FURTHER STRENGTHENING OF GOVERNANCE, RISK AND CONTROL STRUCTURE

* BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO INITIATE A STRATEGIC REVIEW TO EXPLORE ALTERNATIVES AVAILABLE TO COMPANY

* PRIVATE PLACEMENT ANNOUNCED ON JUNE 25TH WILL NOT BE COMPLETED

* COMPANY REMAINS IN A SOLID FINANCIAL POSITION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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