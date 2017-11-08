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BRIEF-Insr Insurance Q3 Net profit at NOK 12.0 million​
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November 8, 2017 / 6:39 AM / Updated 23 minutes ago

BRIEF-Insr Insurance Q3 Net profit at NOK 12.0 million​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 8 (Reuters) - INSR INSURANCE GROUP ASA:

* ‍TARGETS AROUND NOK 60 MILLION OF OPERATION COST SYNERGIES STEMMING FROM NEMI ACQUISITION.​

* ‍TARGETS ANNUAL SAVINGS ON CLAIMS FOR OWN ACCOUNT OF AROUND NOK 20 MILLION​

* ‍TARGETS A GROSS COMBINED RATIO IN MEDIUM TERM OF 90-92%​

* ‍EXPECTS CONTINUED PORTFOLIO GROWTH TOWARDS YEAR-END 2017.​

* Q3 GROSS COMBINED RATIO ‍​ 100.2 PERCENT VERSUS 122.0 PERCENT YEAR AGO

* Q3 NET PROFIT NOK ‍​12.0 MILLION VERSUS LOSS NOK 60.5 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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