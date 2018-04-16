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April 16, 2018 / 5:48 PM / Updated 32 minutes ago

BRIEF-Instone Says Annual Report Delayed, FY Adj EBIT More Than 38 Mln Eur

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Instone Real Estate Group NV:

* SAYS PUBLICATION OF ANNUAL REPORT IS EXPECTED TO BE PUBLISHED ON 8 MAY 2018 INSTEAD OF 26 APRIL 2018

* SAYS REASON FOR POSTPONEMENT IS A LONG-TERM AND INTENSE TYING UP OF RESOURCES UNTIL COMPLETION OF PREPARATION OF COMPANY’S GOING PUBLIC ON REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE

* SAYS 2017 CONSOLIDATED REVENUES ARE EXPECTED TO AMOUNT TO EUR 200 MILLION

* SAYS CONSOLIDATED RESULT (EBIT) FOR FINANCIAL YEAR 2017 IS EXPECTED TO AMOUNT TO EUR -11 MILLION

* SAYS ADJUSTED FOR ONE-OFFS CONSOLIDATED RESULT (EBIT) IS EXPECTED TO AMOUNT TO MORE THAN EUR 38 MILLION Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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