BRIEF-Insurance Australia Group Posts HY Net Profit Attributable Of $551 Mln

Feb 14 (Reuters) - Insurance Australia Group Ltd:
* GWP GUIDANCE FOR CURRENT FINANCIAL YEAR OF ‘LOW SINGLE DIGIT GROWTH’ REMAINS UNCHANGED
* HY REVENUE FROM ORDINARY ACTIVITIES $8,272 MILLION VERSUS $8,179 MILLION A YEAR AGO
* HY NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO IAG SHAREHOLDERS UP 23.5 % TO$551 MILLION
* GROUP INCREASED ITS REPORTED MARGIN GUIDANCE FOR YEAR ENDED 30 JUNE 2018 FROM 12.5-14.5% TO 13.75-15.75%
* HY TOTAL GWP OF $5,834 MILLION REPRESENTED A 0.6% INCREASE COMPARED TO CORRESPONDING HALF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: