Healthcare
May 4, 2020 / 1:00 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Insurance Australia Says Presently Limited Scope To Pay Final Dividend In Sept

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Insurance Australia Group Ltd:

* THERE IS PRESENTLY LIMITED SCOPE TO PAY A FINAL DIVIDEND IN SEPTEMBER 2020

* BOARD WILL DETERMINE QUANTUM OF ANY FINAL DIVIDEND IN AUGUST 2020 IN LINE WITH ITS NORMAL TIMETABLE

* FOR NINE MONTHS ENDED 31 MARCH, UNDERLYING BUSINESS PERFORMANCE HAS REMAINED STRONG

* RETAINED EXISTING FY20 GUIDANCE, OF ‘LOW SINGLE DIGIT’ GROSS WRITTEN PREMIUM GROWTH, A REPORTED INSURANCE MARGIN OF 12.5-14.5%

* AT APRIL END, CO’S INVESTMENT INCOME ON SHAREHOLDERS’ FUNDS AMOUNTED TO FY-TO-DATE LOSS OF ABOUT $280 MILLION PRE-TAX

* RETAINS STRONG CAPITAL POSITION WITH CET1 RATIO AT TOP END OF TARGETED RANGE

* PERFORMANCE IN FY20 CONCLUDING MONTHS SUBJECT TO ONGOING UNCERTAINTY FROM COVID-19 CHALLENGES & SURROUNDING ECONOMIC CONDITIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below