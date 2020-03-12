Healthcare
March 12, 2020 / 9:00 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Insurer Just Group CEO -reviewing credit investments after recent market moves

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Just Group PLC:

* CEO DAVID RICHARDSON SAYS ~REVIEWING CREDIT INVESTMENTS AFTER RECENT MARKET MOVES, 99% OF CREDIT PORTFOLIO IS INVESTMENT GRADE

* CEO DAVID RICHARDSON SAYS ~IF UK GOVERNMENT REQUIRES SOCIAL DISTANCING DUE TO CORONAVIRUS, DEMAND FOR INDIVIDUAL ANNUITIES LIKELY TO FALL AS CUSTOMERS UNABLE TO MEET ADVISERS

* CEO DAVID RICHARDSON SAYS ~EXPECTS CAPITAL RATIO TO GRADUALLY INCREASE, HAS NO EQUITY EXPOSURE AND HAD NO CHANGE TO END-2019 141% RATIO FROM RECENT MARKET MOVES

* CEO DAVID RICHARDSON SAYS ~WOULD CONSIDER ALL OPTIONS ON OWNERSHIP OF COMPANY TO MAXIMISE SHAREHOLDER VALUE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Carolyn Cohn)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below