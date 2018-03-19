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March 19, 2018 / 12:28 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Insys Says Working With Authorities To Resolve Issues Related To "Inappropriate Actions" Taken By Former Employees​

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Insys Therapeutics Inc:

* INSYS THERAPEUTICS REITERATES COMMITMENT TO COMPLIANT AND ETHICAL BUSINESS PRACTICES AND ADVANCING INNOVATIVE PRODUCT PIPELINE

* INSYS THERAPEUTICS - ‍ALSO CONTINUE WORKING WITH AUTHORITIES TO RESOLVE ISSUES RELATED TO “INAPPROPRIATE ACTIONS” TAKEN BY FORMER EMPLOYEES​

* INSYS THERAPEUTICS SAYS ‍LAST WEEK’S FEDERAL INDICTMENTS OF FIVE NEW YORK PHYSICIANS INVOLVE ALLEGATIONS RELATED TO FORMER EMPLOYEES​

* INSYS THERAPEUTICS INC - STATEMENT AFTER ‍LAST WEEK’S FEDERAL INDICTMENTS OF FIVE NEW YORK PHYSICIANS INVOLVE ALLEGATIONS RELATED TO FORMER EMPLOYEES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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