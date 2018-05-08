FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 8, 2018 / 10:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Insys Therapeutics Announces Exclusive License Partnership To Commercialize Subsys In Middle East

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - INSYS Therapeutics Inc:

* INSYS THERAPEUTICS ANNOUNCES EXCLUSIVE LICENSE PARTNERSHIP WITH LUNATUS TO COMMERCIALIZE SUBSYS® (FENTANYL SUBLINGUAL SPRAY) IN THE MIDDLE EAST

* INSYS - CO’S RESPONSIBILITIES WILL INCLUDE SUPPLYING SUBSYS TO LUNATUS, WHOSE RESPONSIBILITIES WILL INCLUDE OBTAINING APPROVALS TO COMMERCIALIZE SUBSYS

* INSYS - LUNATUS WILL BE EXCLUSIVE LICENSEE FOR SUBSYS IN BAHRAIN, JORDAN, KUWAIT, LEBANON, OMAN, QATAR, SAUDI ARABIA AND UNITED ARAB EMIRATES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.