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May 15, 2018 / 4:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Insys Therapeutics Responds To Unsealing Of Previously Filed Qui Tam Complaints

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - INSYS Therapeutics Inc:

* INSYS THERAPEUTICS RESPONDS TO UNSEALING OF PREVIOUSLY FILED QUI TAM COMPLAINTS AND RECAPS TRANSFORMATION EFFORTS

* INSYS THERAPEUTICS - ONGOING DIALOGUE WITH DOJ HAS NOT RESULTED IN INFORMATION THAT WOULD CAUSE CO TO REVISE ESTIMATE OF MINIMUM LIABILITY EXPOSURE

* INSYS THERAPEUTICS SAYS CONTINUES TO HAVE ONGOING DIALOGUE WITH U.S. DOJ REGARDING INVESTIGATION THAT IN DEC 2013 WAS COMMENCED BY DOJ’S CIVIL DIVISION Source text for Eikon: Further company coverage:

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