Switzerland Market Report
December 11, 2019 / 12:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Intec Pharma Provides Update On Novartis Feasibility And Option Agreement

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Intec Pharma Ltd:

* INTEC PHARMA PROVIDES UPDATE ON NOVARTIS FEASIBILITY AND OPTION AGREEMENT

* INTEC PHARMA LTD - NOVARTIS AGREED TO PAY INTEC PHARMA $1.5 MILLION USD ON CONCLUSION OF PROGRAM.

* INTEC PHARMA LTD - TERMINATION OF FEASIBILITY AND OPTION AGREEMENT WITH NOVARTIS FOR DEVELOPMENT OF A CUSTOM-DESIGNED ACCORDION PILL

* INTEC PHARMA LTD - UNDER TERMS OF AGREEMENT, DRUG AND THERAPEUTIC AREA WERE NOT DISCLOSED

* INTEC PHARMA LTD - LOOKING TO IDENTIFY ADDITIONAL COMPOUNDS IN NOVARTIS PORTFOLIO THAT CAN BENEFIT FROM UNIQUE CHARACTERISTICS AP PLATFORM

* INTEC PHARMA - NOVARTIS ADVISED INTEC THAT PROGRAM NO LONGER MEETS NOVARTIS’ MID TO LONG-TERM STRATEGIC GOALS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below