BRIEF-Integra Lifesciences Holdings Sees Q2 2020 Revenue Of $254 Mln To $256 Mln

July 9 (Reuters) - Integra Lifesciences Holdings Corp :
* INTEGRA LIFESCIENCES ANNOUNCES PRELIMINARY SECOND QUARTER REVENUE RESULTS; WILL HOST SECOND QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL ON AUGUST 10, 2020
* CURRENTLY UNABLE TO DETERMINE IMPACT ON REVENUE BEYOND FIRST HALF OF 2020
* CURRENTLY ARE UNABLE TO DETERMINE COVID-19 IMPACT ON REVENUE BEYOND FIRST HALF OF 2020
* ENCOURAGED BY IMPROVEMENT IN MONTHLY SALES TRENDS DURING Q2 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)