Healthcare
July 9, 2020 / 8:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Integra Lifesciences Holdings Sees Q2 2020 Revenue Of $254 Mln To $256 Mln

1 Min Read

July 9 (Reuters) - Integra Lifesciences Holdings Corp :

* INTEGRA LIFESCIENCES ANNOUNCES PRELIMINARY SECOND QUARTER REVENUE RESULTS; WILL HOST SECOND QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL ON AUGUST 10, 2020

* SEES Q2 2020 REVENUE DOWN ABOUT 34 PERCENT

* CURRENTLY UNABLE TO DETERMINE IMPACT ON REVENUE BEYOND FIRST HALF OF 2020

* CURRENTLY ARE UNABLE TO DETERMINE COVID-19 IMPACT ON REVENUE BEYOND FIRST HALF OF 2020

* ENCOURAGED BY IMPROVEMENT IN MONTHLY SALES TRENDS DURING Q2 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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