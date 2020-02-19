BRIEF-Integra LifeSciences Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share Of $0.68

Feb 19 (Reuters) - Integra Lifesciences Holdings Corp :
* INTEGRA LIFESCIENCES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES 2020 FINANCIAL GUIDANCE
* Q4 REVENUE $395.1 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $397.5 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.67 — REFINITIV IBES DATA
* INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS - EXPECTS FULL-YEAR 2020 ORGANIC SALES GROWTH TO BE APPROXIMATELY 5%
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.00, REVENUE VIEW $1.59 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: