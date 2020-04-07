Healthcare
April 7, 2020 / 9:26 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Integra Lifesciences Sees Q1 2020 Revenue $352 Mln To $354 Mln

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Integra Lifesciences Holdings Corp :

* INTEGRA LIFESCIENCES ANNOUNCES PRELIMINARY FIRST QUARTER REVENUE RESULTS AND PROVIDES AN UPDATE ON COVID-19 IMPACT; WILL HOST FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL ON MAY 7, 2020

* SEES Q1 2020 REVENUE $352 MILLION TO $354 MILLION

* INTEGRA LIFESCIENCES - ONGOING IMPACT FROM RESTRICTIONS ON SURGICAL PROCEDURES, SHELTER-IN-PLACE POLICIES TO HAVE SUBSTANTIAL NEGATIVE IMPACT IN Q2

* INTEGRA LIFESCIENCES-SURGICAL PROCEDURES DOWN SIGNIFICANTLY IN MARCH AS HEALTHCARE PROVIDERS REALLOCATED RESOURCES TO ADDRESS DEMANDS DUE TO COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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