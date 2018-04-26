BRIEF-Intel Reports Quarterly GAAP Earnings Of $0.93/Share

April 26 (Reuters) - Intel Corp:
* QUARTERLY REVENUE WAS $16.1 BILLION VERSUS $14.8 BILLION REPORTED LAST YEAR
* QUARTERLY NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.87
* EXPECTING 2018 REVENUE OF $67.5 BILLION, UP $2.5 BILLION FROM PRIOR GUIDANCE
* INTEL IS RAISING ITS FULL-YEAR REVENUE AND EARNINGS OUTLOOK
* QUARTERLY CLIENT COMPUTING GROUP REVENUE $8.2 BILLION, UP 3 PERCENT
* QUARTERLY DATA CENTER GROUP REVENUE $5.2 BILLION, UP 24 PERCENT
* SEES FY GAAP EARNINGS PER SHARE $3.79, +/- 5 PERCENT
* QUARTERLY INTERNET OF THINGS GROUP REVENUE $840 MILLION, UP 17 PERCENT
* SEES Q2 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.85, +/- 5 CENTS
* SEES FY NON-GAAP EPS $3.85, +/- 5 PERCENT
* SEES FULL-YEAR CAPITAL SPENDING $14.5 BILLION, +/- $500 MILLION
* SEES FY NON-GAAP FREE CASH FLOW $14.5 BILLION, +/- $500 MILLION
* IN AUTONOMOUS DRIVING, MOBILEYE CONTINUED MOMENTUM IN Q1 WITH AUTOMOTIVE CUSTOMERS AND RECENTLY WON A HIGH-VOLUME DESIGN FOR EYEQ*5
* IN QUARTER, BEGAN OPERATING AUTONOMOUS VEHICLE TEST CARS IN ISRAEL WITH PLANS TO EXPAND THE FLEET TO OTHER GEOGRAPHIES
* INTEL SAYS “OUR PC BUSINESS CONTINUED TO EXECUTE WELL AND OUR DATACENTRIC BUSINESSES GREW 25 PERCENT” IN QUARTER
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72, REVENUE VIEW $15.08 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.57, REVENUE VIEW $65.15 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.81, REVENUE VIEW $15.57 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text: bit.ly/2I01IwQ Further company coverage: