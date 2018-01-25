BRIEF-Intel Warns Publicity Over Spectre, Meltdown May Prompt Third Parties To Uncover Other Vulnerabilities

Jan 25 (Reuters) - Intel Corp:
* QUARTERLY NET REVENUE $17,053 MILLION VERSUS $16,374 MILLION LAST YEAR
* QUARTERLY PC-CENTRIC CLIENT COMPUTING GROUP REVENUE $9.0 BILLION, DOWN 2%
* Q4 RESULTS REFLECT INCOME TAX EXPENSE OF $5.4 BILLION AS A RESULT OF THE U.S. CORPORATE TAX REFORM ENACTED IN DECEMBER
* QUARTERLY DATA-CENTRIC DATA CENTER GROUP REVENUE $5.6 BILLION, UP 20%
* QUARTERLY DATA-CENTRIC INTERNET OF THINGS GROUP REVENUE $879 MILLION, UP 21%
* QUARTERLY GAAP GROSS MARGIN 63.1 PERCENT VERSUS 61.7 PERCENT
* SEES FY GAAP FULL-YEAR CAPITAL SPENDING $14.0 BILLION, +/- $500 MILLION
* SEES Q1 NON GAAP REVENUE, $15.0 BILLION, +/- $500 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.86, REVENUE VIEW $16.34 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72, REVENUE VIEW $15.03 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.27, REVENUE VIEW $63.79 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* THE BOARD DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF $0.30 PER-SHARE ON THE COMPANY‘S COMMON STOCK
* SAYS “PRODUCT DEFECTS OR ERRATA (DEVIATIONS FROM PUBLISHED SPECIFICATIONS) MAY ADVERSELY IMPACT OUR EXPENSES, REVENUES AND REPUTATION”
* INTEL SAYS PUBLICITY AROUND SECURITY VULNERABILITIES MAY RESULT IN INCREASED ATTEMPTS BY THIRD PARTIES TO IDENTIFY ADDITIONAL VULNERABILITIES, FUTURE VULNERABILITIES Source text: bit.ly/2DKSS6t Further company coverage: