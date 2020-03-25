Healthcare
March 25, 2020 / 7:59 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Intelligent Ultrasound Says COVID-19 Impacting All Operational Regions

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Intelligent Ultrasound Group PLC:

* INTELLIGENT ULTRASND - COVID-19 UPDATE; COVID-19 TRAINING MODULE LAUNCH

* INTELLIGENT ULTRASOUND GROUP PLC - ANNOUNCES LAUNCH OF A COVID-19 TRAINING MODULE FOR OUR BODYWORKS ULTRASOUND SIMULATOR

* INTELLIGENT ULTRASOUND GROUP PLC -COVID-19 IMPACTING ALL REGIONS IN WHICH GROUP OPERATES.

* INTELLIGENT ULTRASOUND GROUP PLC - THERE IS ALSO CONSIDERABLE UNCERTAINTY OVER LIKELY DURATION OF DISRUPTION

* INTELLIGENT ULTRASOUND GROUP PLC - OUTLOOK FOR MEDIUM AND LONG TERM REMAINS UNCHANGED

* INTELLIGENT ULTRASOUND GROUP PLC - GROUP EXPECTED TO HAVE SUFFICIENT FUNDS TO CONTINUE ITS SIMULATION AND AI BUSINESS ACTIVITIES WELL INTO 2021,

* INTELLIGENT ULTRASOUND GROUP PLC - CURRENTLY EXPECT TO BE ABLE TO MEET ALL INTERNAL DEVELOPMENT MILESTONES,

* INTELLIGENT ULTRASOUND GROUP PLC - CURRENTLY EXPECT TO MEET OUR MAIN AI MILESTONES OF FIRST AI REVENUES IN H1 2021. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below