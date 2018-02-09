FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
#Market News
February 9, 2018 / 1:32 PM / 2 days ago

BRIEF-Intellipharmaceutics Meets With FDA Regarding Oxycodone Er NDA Development Program

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Intellipharmaceutics International Inc :

* INTELLIPHARMACEUTICS MEETS WITH FDA REGARDING OXYCODONE ER NDA DEVELOPMENT PROGRAM

* INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL - BASED ON MEETING WITH FDA, OXYCODONE ER WILL NO LONGER INCLUDE THE BLUE DYE IN IT

* INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL- FDA CONFIRMED REMOVAL OF BLUE DYE IN OXYCODONE ER UNLIKELY TO HAVE IMPACT ON ITS FORMULATION QUALITY, PERFORMANCE

* INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL - WILL NOT BE REQUIRED TO REPEAT IN VIVO BIOEQUIVALENCE STUDIES & PHARMACOKINETIC STUDIES SUBMITTED IN OXYCODONE ER NDA

* INTELLIPHARMACEUTICS - FDA SAID, FROM ABUSE LIABILITY PERSPECTIVE,CATEGORY 1 STUDIES WILL NOT HAVE TO BE REPEATED ON OXYCODONE ER WITHOUT BLUE DYE Source text: (bit.ly/2EwSmcQ) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.