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#Market News
January 24, 2018 / 1:43 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Intellipharmaceutics Provides Operational Update

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Intellipharmaceutics International Inc :

* INTELLIPHARMACEUTICS PROVIDES OPERATIONAL UPDATE

* INTELLIPHARMACEUTICS - COMMERCIALIZATION OPPORTUNITIES FOR CO‘S PRODUCT HAVE BEEN “CHALLENGING IN U.S. DUE TO EXTREMELY COMPETITIVE COST ENVIRONMENT”

* INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC - CONTINUES EFFORTS TO IDENTIFY OPPORTUNITIES OVERSEAS, INCLUDING IN CHINA

* INTELLIPHARMACEUTICS - RECENTLY HELD DISCUSSIONS IN CHINA TOWARD ESTABLISHING A PARTNERSHIP, HAS NOT ENTERED INTO ANY SUCH ARRANGEMENTS YET

* INTELLIPHARMACEUTICS - EVALUATING PARTNERS FOR PHASE III STUDIES OF REGABATIN XR, EXPECT TO BEGIN STUDIES IN H2 2018

* INTELLIPHARMACEUTICS - CONTINUES TO WORK WITH MALLINCKRODT AND PAR TO GAIN TRACTION IN U.S. FOR GENERIC SEROQUEL XR AND GENERIC FOCALIN XR

* INTELLIPHARMACEUTICS - ANTICIPATE THAT NDA FOR OXYCODONE ER ABUSE-DETERRENT PROGRAM WILL BE RESUBMITTED TO FDA IN LATE SUMMER 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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