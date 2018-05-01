BRIEF-Intelsat Announces First Quarter Loss Of $0.56 Per Share

May 1 (Reuters) - Intelsat SA:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.40, REVENUE VIEW $520.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REAFFIRMED ITS 2018 REVENUE, ADJUSTED EBITDA AND CAPITAL EXPENDITURE GUIDANCE
* FY2018 REVENUE VIEW $2.08 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2019 CAPITAL EXPENDITURE $425 MILLION TO $500 MILLION
* SEES 2020 CAPITAL EXPENDITURE $375 MILLION TO $475 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.40, REVENUE VIEW $520.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)