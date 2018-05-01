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May 1, 2018 / 11:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Intelsat Announces First Quarter Loss Of $0.56 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Intelsat SA:

* QTRLY REVENUE $543.8 MILLION VERSUS $538.5 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.40, REVENUE VIEW $520.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* REAFFIRMED ITS 2018 REVENUE, ADJUSTED EBITDA AND CAPITAL EXPENDITURE GUIDANCE

* FY2018 REVENUE VIEW $2.08 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES 2019 CAPITAL EXPENDITURE $425 MILLION TO $500 MILLION

* SEES 2020 CAPITAL EXPENDITURE $375 MILLION TO $475 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.40, REVENUE VIEW $520.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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