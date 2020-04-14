Healthcare
April 14, 2020 / 12:17 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Intensity Therapeutics Signs Clinical Collaboration Agreement With Bristol Myers Squibb For Advanced Solid Tumors

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* INTENSITY THERAPEUTICS SIGNS CLINICAL COLLABORATION AGREEMENT WITH BRISTOL MYERS SQUIBB FOR ADVANCED SOLID TUMORS

* INTENSITY THERAPEUTICS - PHASE 2 CLINICAL TRIAL TO EVALUATE COMBINATION OF INT230-6 AND YERVOY (IPILIMUMAB)

* INTENSITY THERAPEUTICS - PROGRAM WILL EVALUATE SAFETY AND EFFICACY OF INTENSITY’S LEAD PRODUCT INT230-6

* INTENSITY THERAPEUTICS - WILL SPONSOR & CONDUCT CLINICAL TRIAL AND BRISTOL MYERS SQUIBB WILL SUPPLY YERVOY FOR USE IN STUDY Source text for Eikon: Further company coverage:

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