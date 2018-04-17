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April 17, 2018 / 8:09 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Interactive Brokers Group Q1 Earnings Per Share $0.65

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.65

* Q1 REVENUE $527 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $496.9 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.63 EXCLUDING ITEMS

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.59 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY TOTAL DARTS INCREASED 43% FROM YEAR-AGO QUARTER TO 939 THOUSAND

* QTRLY CUSTOMER ACCOUNTS INCREASED 27% FROM YEAR-AGO QUARTER TO 517 THOUSAND

* RESULTS FOR QUARTER INCLUDE A $38 MILLION GAIN ON OUR CURRENCY DIVERSIFICATION STRATEGY

* QTRLY NET INTEREST INCOME $222 MILLION VERSUS $142 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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