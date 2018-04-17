BRIEF-Interactive Brokers Group Q1 Earnings Per Share $0.65

April 17 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:
* Q1 REVENUE $527 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $496.9 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.59 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY TOTAL DARTS INCREASED 43% FROM YEAR-AGO QUARTER TO 939 THOUSAND
* QTRLY CUSTOMER ACCOUNTS INCREASED 27% FROM YEAR-AGO QUARTER TO 517 THOUSAND
* RESULTS FOR QUARTER INCLUDE A $38 MILLION GAIN ON OUR CURRENCY DIVERSIFICATION STRATEGY
* QTRLY NET INTEREST INCOME $222 MILLION VERSUS $142 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: