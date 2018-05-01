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May 1, 2018 / 4:57 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Interactive Brokers Group Reports 812 Thousand DARTS For April, Up 26 Percent

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:

* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR APRIL 2018, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ENDING CLIENT EQUITY OF $130.4 BILLION FOR APRIL, 31% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 1% HIGHER THAN PRIOR MONTH

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - 812 THOUSAND DAILY AVERAGE REVENUE TRADES (DARTS) FOR APRIL, 26% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 10% LOWER THAN PRIOR MONTH

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - 525 THOUSAND CLIENT ACCOUNTS IN APRIL, 28% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 1% HIGHER THAN PRIOR MONTH

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $46.3 BILLION FOR APRIL, 5% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 1% LOWER THAN PRIOR MONTH Source text for Eikon: Further company coverage:

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