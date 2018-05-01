BRIEF-Interactive Brokers Group Reports 812 Thousand DARTS For April, Up 26 Percent

May 1 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:
* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR APRIL 2018, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ENDING CLIENT EQUITY OF $130.4 BILLION FOR APRIL, 31% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 1% HIGHER THAN PRIOR MONTH
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - 812 THOUSAND DAILY AVERAGE REVENUE TRADES (DARTS) FOR APRIL, 26% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 10% LOWER THAN PRIOR MONTH
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - 525 THOUSAND CLIENT ACCOUNTS IN APRIL, 28% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 1% HIGHER THAN PRIOR MONTH
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $46.3 BILLION FOR APRIL, 5% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 1% LOWER THAN PRIOR MONTH Source text for Eikon: Further company coverage: