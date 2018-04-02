FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 2, 2018 / 4:29 PM / a day ago

BRIEF-Interactive Brokers Group Reports 903,000 DARTS In March, Up 39% From Prior Year

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:

* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR MARCH 2018, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS

* 903 THOUSAND DAILY AVERAGE REVENUE TRADES FOR MARCH, 39% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 11% LOWER THAN PRIOR MONTH

* FOR MARCH, ENDING CLIENT EQUITY OF $129.2 BILLION, 33% HIGHER THAN PRIOR YEAR

* ENDING CLIENT CREDIT BALANCES FOR MARCH OF $46.9 BILLION, 7% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 1% LOWER THAN PRIOR MONTH

* 517,000 CLIENT ACCOUNTS IN MARCH, 28% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 2% HIGHER THAN PRIOR MONTH Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.