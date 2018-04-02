BRIEF-Interactive Brokers Group Reports 903,000 DARTS In March, Up 39% From Prior Year

April 2 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:
* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR MARCH 2018, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS
* 903 THOUSAND DAILY AVERAGE REVENUE TRADES FOR MARCH, 39% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 11% LOWER THAN PRIOR MONTH
* FOR MARCH, ENDING CLIENT EQUITY OF $129.2 BILLION, 33% HIGHER THAN PRIOR YEAR
* ENDING CLIENT CREDIT BALANCES FOR MARCH OF $46.9 BILLION, 7% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 1% LOWER THAN PRIOR MONTH
* 517,000 CLIENT ACCOUNTS IN MARCH, 28% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 2% HIGHER THAN PRIOR MONTH Source text for Eikon: Further company coverage: