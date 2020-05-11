Healthcare
May 11, 2020 / 12:35 PM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Intercept Pharma Reports First Quarter 2020 Financial Results

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Intercept Pharmaceuticals Inc:

* INTERCEPT PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS, AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* Q1 REVENUE $72.7 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $69.7 MILLION

* IN Q1 OF 2020 WE REPORTED A NET LOSS OF $93.0 MILLION, AN INCREASE COMPARED TO A NET LOSS OF $90.3 MILLION IN Q1 2019

* ARE NOT PROVIDING FULL YEAR 2020 NET SALES GUIDANCE

* CONTINUE TO EXPECT NON-GAAP ADJUSTED OPERATING EXPENSES FOR 2020 TO BE IN RANGE OF $560 MILLION TO $600 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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