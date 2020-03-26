Healthcare
March 26, 2020 / 12:20 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Intercept Pharmaceuticals Provides Regulatory And Business Update

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Intercept Pharmaceuticals Inc:

* INTERCEPT PHARMACEUTICALS PROVIDES REGULATORY AND BUSINESS UPDATE

* INTERCEPT PHARMACEUTICALS- AMID COVID-19 FDA NOTIFIED IT HAS RESCHEDULED PREVIOUSLY ANNOUNCED ADCOM RELATED NDA FOR OBETICHOLIC ACID IN LIVER FIBROSIS

* INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC - PRESCRIPTION DRUG USER FEE ACT TARGET ACTION DATE FOR NDA REMAINS JUNE 26, 2020

* INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC - RECONFIRMING OUR PREVIOUSLY ANNOUNCED NON-GAAP ADJUSTED OPERATING EXPENSES GUIDANCE FOR FULL YEAR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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