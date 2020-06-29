Healthcare
June 29, 2020 / 11:48 AM / in an hour

BRIEF-Intercept Receives Complete Response Letter From FDA For Obeticholic Acid For The Treatment Of Fibrosis Due To Nash

1 Min Read

June 29 (Reuters) - Intercept Pharmaceuticals Inc:

* INTERCEPT RECEIVES COMPLETE RESPONSE LETTER FROM FDA FOR OBETICHOLIC ACID FOR THE TREATMENT OF FIBROSIS DUE TO NASH

* INTERCEPT PHARMACEUTICALS - CRL INDICATED FDA DETERMINED THAT PREDICTED BENEFIT OF OCA BASED ON A SURROGATE HISTOPATHOLOGIC ENDPOINT REMAINS UNCERTAIN

* INTERCEPT PHARMACEUTICALS - FDA RECOMMENDS CO SUBMIT ADDITIONAL POST-INTERIM ANALYSIS EFFICACY AND SAFETY DATA FROM ONGOING REGENERATE STUDY

* INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC - FDA RECOMMENDS LONG-TERM OUTCOMES PHASE OF ONGOING REGENERATE STUDY SHOULD CONTINUE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below