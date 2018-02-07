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February 7, 2018 / 12:47 PM / in 12 hours

BRIEF-Intercontinental Exchange Posts Q4 Adj Earnings Per Share $0.73

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Intercontinental Exchange Inc:

* INTERCONTINENTAL EXCHANGE REPORTS FOURTH QUARTER 2017 GAAP DILUTED EPS OF $2.08 ON REVENUES OF $1.1 BILLION; FOURTH QUARTER 2017 ADJUSTED DILUTED EPS OF $0.73

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.73

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $2.08

* Q4 REVENUE $1.1 BILLION

* INTERCONTINENTAL EXCHANGE SEES $300 - $330 MILLION OF FOR OPERATIONAL, NON- OPERATIONAL CAPITAL EXPENDITURES IN 2018

* RECORDED $764 MILLION OF A DEFERRED TAX BENEFIT RELATED TO U.S. TAX REFORM IN QUARTER

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72, REVENUE VIEW $1.14 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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