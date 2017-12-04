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BRIEF-InterDigital And LG Electronics Sign Multi-Year Patent License Agreement
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#Market News
December 4, 2017 / 3:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-InterDigital And LG Electronics Sign Multi-Year Patent License Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Lg Electronics Inc:

* INTERDIGITAL AND LG ELECTRONICS, INC. SIGN MULTI-YEAR PATENT LICENSE AGREEMENT

* INTERDIGITAL INC - ‍ PATENT LICENSING SUBSIDIARIES HAVE SIGNED A MULTI-YEAR, WORLDWIDE, NON-EXCLUSIVE PATENT LICENSE WITH LG ELECTRONICS​

* INTERDIGITAL INC - ‍AGREEMENT COVERS 3G, 4G AND 5G TERMINAL UNIT PRODUCTS OF LG AND ITS AFFILIATES AND SETS FORTH A ROYALTY OF CASH PAYMENTS TO CO​

* INTERDIGITAL INC - ‍ AGREEMENT ALSO COVERS A PROCESS FOR TRANSFER OF PATENTS FROM LG TO INTERDIGITAL​

* INTERDIGITAL INC - ‍ PARTIES HAVE ALSO AGREED TO TERMS FOR DISMISSAL BY INTERDIGITAL OF OUTSTANDING LITIGATION AMONG PARTIES AND THEIR AFFILIATES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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