BRIEF-Intermex Holdings II And Fintech Acquisition Corp II Announce Merger Agreement Combining Businesses

Dec 19 (Reuters) - Fintech Acquisition Corp II:
* INTERMEX HOLDINGS II, INC. AND FINTECH ACQUISITION CORP. II ANNOUNCE MERGER AGREEMENT COMBINING BUSINESSES
* SAYS MERGED COMPANY IS EXPECTED TO CONTINUE TO BE LISTED ON NASDAQ STOCK MARKET
* - ROBERT LISY, PRESIDENT, CHAIRMAN AND CEO AND REST OF EXISTING INTERMEX MANAGEMENT TEAM WILL CONTINUE TO LEAD COMPANY
* - WILL ACQUIRE INTERMEX FOR ABOUT $260 MILLION COMPRISED OF ABOUT $99 MILLION IN CASH AND ABOUT $161 MILLION IN FNTE COMMON STOCK
* - FNTE WILL ALSO REPAY ABOUT $20 MILLION IN DEBT OUTSTANDING UNDER INTERMEX‘S EXISTING CREDIT FACILITY IN CONNECTION WITH MERGER Source text for Eikon: Further company coverage: