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#Market News
December 19, 2017 / 9:21 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Intermex Holdings II And Fintech Acquisition Corp II Announce Merger Agreement Combining Businesses

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Fintech Acquisition Corp II:

* INTERMEX HOLDINGS II, INC. AND FINTECH ACQUISITION CORP. II ANNOUNCE MERGER AGREEMENT COMBINING BUSINESSES

* SAYS ‍MERGED COMPANY IS EXPECTED TO CONTINUE TO BE LISTED ON NASDAQ STOCK MARKET​

* - ROBERT LISY, PRESIDENT, CHAIRMAN AND CEO AND REST OF EXISTING INTERMEX MANAGEMENT TEAM WILL CONTINUE TO LEAD COMPANY​

* - WILL ACQUIRE INTERMEX FOR ABOUT $260 MILLION COMPRISED OF ABOUT $99 MILLION IN CASH AND ABOUT $161 MILLION IN FNTE COMMON STOCK

* - ‍FNTE WILL ALSO REPAY ABOUT $20 MILLION IN DEBT OUTSTANDING UNDER INTERMEX‘S EXISTING CREDIT FACILITY IN CONNECTION WITH MERGER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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