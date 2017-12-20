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December 20, 2017 / 1:15 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Intermex Holdings Ii And Fintech Acquisition Corp. Ii Announce Merger Agreement Combining Businesses

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Fintech Acquisition Corp Ii:

* INTERMEX HOLDINGS II, INC. AND FINTECH ACQUISITION CORP. II ANNOUNCE MERGER AGREEMENT COMBINING BUSINESSES

* INTERMEX - ‍FNTE WILL ACQUIRE INTERMEX FOR AGGREGATE CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $260 MILLION​

* INTERMEX - ‍POST DEAL, ROBERT LISY, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, AND REST OF EXISTING INTERMEX MANAGEMENT TEAM WILL CONTINUE TO LEAD COMPANY​

* INTERMEX - EXISTING MEMBERS OF INTERMEX BOARD OF DIRECTORS WILL BECOME DIRECTORS OF COMBINED COMPANY​

* INTERMEX - AGGREGATE DEAL CONSIDERATION COMPRISED OF ABOUT $99 MILLION IN CASH AND ABOUT $161 MILLION IN FNTE COMMON STOCK

* INTERMEX - FNTE WILL ALSO REPAY APPROXIMATELY $20 MILLION IN DEBT OUTSTANDING UNDER INTERMEX‘S EXISTING CREDIT FACILITY IN CONNECTION WITH MERGER​

* ‍INTERMEX - ADDITIONALLY, FINTECH ACQUISITION CORP HAS RIGHT TO APPOINT ONE INDEPENDENT BOARD OBSERVER​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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