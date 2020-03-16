Healthcare
March 16, 2020 / 6:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-International Container Terminal Services Inc Updates On Impact Of Covid-19

1 Min Read

March 16 (Reuters) - International Container Terminal Services Inc:

* INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC- UPDATES ON IMPACT OF COVID-19

* INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC- ALL ICTSI TERMINALS ARE FULLY OPERATIONAL

* INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC- SEES TEMPORARY STOPPAGES OF OPERATIONS TO ISOLATE FACILITIES

* INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC- AT FLAGSHIP FACILITY IN MANILA, MOVEMENT TO AND FROM THE NATIONAL CAPITAL REGION REMAINS UNIMPEDED Source text for Eikon: Further company coverage:

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