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March 16, 2020 / 1:56 PM / a few seconds ago

BRIEF-International Entertainment Updates On Suspension Of Gaming Operations In Manila

1 Min Read

March 16 (Reuters) - International Entertainment Corp :

* CASINO, GAMING FACILITIES OPERATED BY PAGCOR IN GROUP’S PREMISES IN MANILA SUSPENDED UNTIL 14 APRIL

* RESTAURANTS AND FOOD OUTLETS ARE PERMITTED TO REMAIN OPEN, AS ARE HOTELS ATTACHED TO CASINOS AND GAMING FACILITIES

* ALL UPCOMING FOOTBALL ACTIVITIES OF WIGAN ATHLETIC FOOTBALL CLUB,SCHEDULED UNTIL 3 APRIL 2020 WILL BE POSTPONED

* GROUP IS NOT ABLE TO ASCERTAIN IMPACT ON SUSPENSION TO GROUP Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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