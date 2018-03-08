BRIEF-International Game Technology Q4 Earnings Per Share $0.39

March 8 (Reuters) - International Game Technology Plc :
* Q4 NET INCOME OF $80 MILLION INCLUDES ONE-TIME, NON-CASH TAX BENEFIT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.39, REVENUE VIEW $1.25 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE $575 MILLION-$625 MILLION FOR 2018
* CURRENTLY EXPECTS TO ACHIEVE ADJUSTED EBITDA OF $1,700 MILLION-$1,780 MILLION IN 2018
* 2018 OUTLOOK ASSUMES A 2018 AVERAGE EUR/USD EXCHANGE RATE OF 1.22
* BENEFIT FROM INCOME TAXES IN 2017 WAS $29 MILLION REFLECTING IMPACT OF RECENT U.S. TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage: