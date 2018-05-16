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May 16, 2018 / 9:17 AM / Updated an hour ago

BRIEF-International Paper Says It Supports Irish Takeover Panel Timeline of Smurfit

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - International Paper Co:

* INTERNATIONAL PAPER COMPANY SUPPORTS IRISH TAKEOVER PANEL TIMELINE

* WILL NOT PROCEED WITH A BINDING OFFER UNLESS IT IS RECOMMENDED BY SMURFIT KAPPA’S BOARD OF DIRECTORS

* IRISH TAKEOVER PANEL SAYS CO HAS UNTIL 6 JUNE, 2018 TO ANNOUNCE WHETHER IT WILL OR WILL NOT MAKE A BINDING OFFER FOR SMURFIT KAPPA

* BELIEVES ITS CURRENT PROPOSAL REPRESENTS A COMPELLING STRATEGIC AND FINANCIAL RATIONALE FOR A COMBINATION WITH SMURFIT KAPPA Source text for Eikon: Further company coverage:

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