BRIEF-International Public Partnerships Updates On Impact Of Collapse Of Carillion On Its Business

May 1 (Reuters) - International Public Partnerships:
* PROVIDES AN UPDATE ON IMPACT OF COLLAPSE OF CARILLION PLC ON ITS BUSINESS AND INVESTMENT ACTIVITIES
* ANNOUNCE GOOD PROGRESS WITH ORDERLY TRANSITION OF RESPONSIBILITY FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES
* AS AT 30 APRIL 2018 SERVICES HAVE BEEN TRANSITIONED TO NEW PROVIDERS AT 22 FACILITIES
* AT REMAINING 2 FACILITIES SERVICES CONTINUE TO BE PROVIDED VIA LIQUIDATOR.
* REAFFIRMS GUIDANCE THAT DOES NOT EXPECT COSTS OR ANY LOSS OF INCOME ASSOCIATED WITH COLLAPSE OF CARILLION TO EXCEED £1.5M Source text for Eikon: Further company coverage: