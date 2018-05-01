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May 1, 2018 / 9:03 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-International Public Partnerships Updates On Impact Of Collapse Of Carillion On Its Business

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - International Public Partnerships:

* PROVIDES AN UPDATE ON IMPACT OF COLLAPSE OF CARILLION PLC ON ITS BUSINESS AND INVESTMENT ACTIVITIES

* ANNOUNCE GOOD PROGRESS WITH ORDERLY TRANSITION OF RESPONSIBILITY FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES

* AS AT 30 APRIL 2018 SERVICES HAVE BEEN TRANSITIONED TO NEW PROVIDERS AT 22 FACILITIES

* AT REMAINING 2 FACILITIES SERVICES CONTINUE TO BE PROVIDED VIA LIQUIDATOR.

* REAFFIRMS GUIDANCE THAT DOES NOT EXPECT COSTS OR ANY LOSS OF INCOME ASSOCIATED WITH COLLAPSE OF CARILLION TO EXCEED £1.5M Source text for Eikon: Further company coverage:

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