BRIEF-International Seaways Announces Agreement To Acquire Six VLCCs

Dec 21 (Reuters) - International Seaways Inc:
* INTERNATIONAL SEAWAYS ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE SIX VLCCS
* INTERNATIONAL SEAWAYS INC - PURCHASE PRICE FOR SIX-VESSEL ACQUISITION IS $434 MILLION, INCLUSIVE OF ASSUMED DEBT.
* INTERNATIONAL SEAWAYS INC - IN CONNECTION WITH TRANSACTION, CO TO ASSUME DEBT CURRENTLY SECURED BY ACQUIRED VESSELS
* INTERNATIONAL SEAWAYS- TO BUY HOLDING COMPANIES FOR 6 300,000 DWT VLCCS FROM EURONAV NV IN CONNECTION WITH EURONAV‘S ACQUISITION OF GENER8 MARITIME
* INTERNATIONAL SEAWAYS INC - DEBT CURRENTLY SECURED BY ACQUIRED VESSELS CONSISTS $311 MILLION CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage: