FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-INTERNATIONAL SPEEDWAY CORP Q3 EARNINGS PER SHARE $0.01
Sections
Featured
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Technology
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Dow 23,000 whets risk appetite
exchange-traded funds
Dow 23,000 whets risk appetite
Nursing shortage strains U.S. hospitals
Nursing shortage strains U.S. hospitals
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
October 5, 2017 / 11:55 AM / in 15 days

BRIEF-INTERNATIONAL SPEEDWAY CORP Q3 EARNINGS PER SHARE $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - International Speedway Corp:

* INTERNATIONAL SPEEDWAY CORPORATION REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER OF FISCAL 2017

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.01

* Q3 REVENUE $131.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $128.8 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.03 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* INTERNATIONAL SPEEDWAY CORP SEES FY REVENUE BETWEEN $660.0 MILLION TO $670.0 MILLION​

* INTERNATIONAL SPEEDWAY CORP SEES FY ‍DILUTED EARNINGS PER SHARE BETWEEN $1.50 TO $1.65​

* FY2017 REVENUE VIEW $664.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.